Суд в Москве приговорил отчима школьницы к 14 годам за растление

Черемушкинский суд назначил 14 лет лишения свободы мужчине, который несколько лет растлевал падчерицу. Он начал домогаться девочки до ее 12-летия, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Михаил (имя изменено), директор по информационной безопасности коммерческой компании, познакомился с матерью девочки в 2015 году и позже женился на ней. Семья жила на юго-западе Москвы. Женщина часто оставляла дочь с супругом из-за ненормированного рабочего графика, а он пользовался ее доверием.

В январе 2026 года ученица 7-го класса пришла к школьному психологу после конфликта с одноклассниками и рассказала о происходившем дома. Школа вызвала мать, затем о случившемся узнали правоохранители. Женщина тайно записала разговор с мужем: отвечая на ее вопросы, он фактически подтвердил рассказ ребенка. На допросе мужчина отрицал вину и заявлял об оговоре из-за развода и имущественного спора.

Следователи также выяснили, что сводный брат, старший на пять лет, приставал к девочке, но до насилия дело не дошло. Летом 2021 года, когда семья из-за пандемии переехала на дачу, к ней домогался 65-летний сосед, близкий друг бабушки. Тогда правоохранители задержали его, а суд отправил мужчину в колонию на длительный срок.

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