Суд в Кузбассе отправил водителя грузовика в колонию за ДТП с тремя погибшими

Суд в Прокопьевском округе приговорил 33-летнего иностранного гражданина к четырем годам колонии-поселения за смертельное ДТП, сообщает Сiбдепо .

Авария произошла в декабре прошлого года на 164-м километре трассы «Кемерово — Новокузнецк». Водитель грузовика «ФАВ» не справился с управлением и врезался в разделительный барьер.

После удара грузовик вынесло на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. Водитель и два пассажира легковушки погибли на месте, еще один пассажир получил тяжелые травмы.

Следствие установило, что причиной трагедии стали действия водителя грузовика. Суд признал мужчину виновным по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Помимо лишения свободы, суд запретил осужденному управлять транспортными средствами в течение двух лет после освобождения.

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