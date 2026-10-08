Суд в Кузбассе осудил обоих водителей за ДТП с гибелью пассажирки

В Кузбассе суд признал обоих водителей виновными в аварии, в которой погибла пассажирка мотоцикла. Один получил реальный срок, другой — условный, сообщает Сiбдепо .

Авария произошла в Осинниках в июле 2024 года. На улице Куйбышева столкнулись Toyota Corolla и кроссовый мотоцикл «Ролиз». 45-летняя пассажирка мотоцикла погибла, а 34-летний мотоциклист попал в больницу с травмами, сообщила полиция Кузбасса.

Следователь установил, что 66-летний водитель Toyota на перекрестке неравнозначных дорог поворачивал налево с главной и не пропустил встречный мотоцикл. Мотоциклист ехал со скоростью, которая не обеспечивала безопасность, и не принял мер, чтобы избежать столкновения. Автотехническая экспертиза подтвердила нарушения обоих водителей.

Суд назначил водителю Toyota два года колонии-поселения, а мотоциклисту — два года условно. Обоим на два года запретили водить.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.