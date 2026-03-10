Суд в Финляндии приговорил мать к сроку за вывоз сына в Россию

Уездный суд Северного Саво приговорил жительницу Куопио к 13 месяцам условного лишения свободы за вывоз сына в Россию и отказ вернуть его в срок, сообщает «Царьград» .

По данным Yle, ребенок родился в Финляндии. В феврале 2024 года мать уехала с ним в Новосибирск к своим родителям. Отец дал согласие на поездку, при условии что сын вернется домой осенью, до начала учебного года.

Однако в назначенный срок женщина приехала одна. Отец обратился в полицию. Ребенок вернулся в Финляндию только в феврале 2025 года, когда судебное разбирательство уже шло. Сейчас мальчику пять лет.

Суд установил, что ребенок был изолирован от отца, братьев и сестер и привычной среды, при том что сам не мог принимать решение о переезде. Объяснения матери о болезни суд отклонил, отметив, что в России мальчику нашли место в детском саду.

Женщину признали виновной в похищении ребенка и незаконном лишении свободы при отягчающих обстоятельствах. Помимо условного срока, суд обязал ее выплатить сыну 6,5 тысячи евро компенсации, а отцу — 3,5 тысячи евро.

