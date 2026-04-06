Суд продлил арест обвиняемому в убийстве кемеровчанки

В Кемерове суд продлил срок содержания под стражей мужчине, обвиняемому в убийстве женщины после полутора лет издевательств. Об этом сообщает Сiбдепо .

Трагедия произошла 7 февраля. По словам знакомых погибшей, сожитель на протяжении полутора лет избивал женщину. В результате она умерла от разрыва внутреннего органа. В тот же день следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве, мужчину отправили в СИЗО.

Срок содержания под стражей истекал в начале апреля. Корреспондент издания уточнил, какое решение принято по мере пресечения.

В объединенном пресс-центре судов Кузбасса сообщили, что арест продлен.

«Продлили стражу до 7.06.2026», — пишет источник.

Заседание состоялось 31 марта. По его итогам фигурант останется под стражей как минимум до 7 июня.

