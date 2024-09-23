Суд: продавшие авто напавшим на «Крокус» знали о подготовке теракта

По документам суда, члены семьи из Таджикистана, продавшие иномарку Renault Symbol участникам нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл», знали о том, что они готовят теракт. Эти сведения были подтверждены показаниями свидетелей, сообщает ТАСС .

Басманный суд вынес решение о продлении ареста Исломова А.И.*, Исломова Д.И.*, Исломова И.И.* и Касимова А.Х.* В нем говорится, что они причастны к нападению на концертный зал. Об этом говорят результаты оперативно-разыскных мероприятий, а еще показания свидетелей и потерпевших. Есть доказательства, полученные с помощью обысков.

Как считают следователи, члены семьи Исломовых продали автомобиль исполнителям теракта, а Алишер Касимов* сдал им жилье.

Кроме того, в содействии в подготовке теракта обвиняются выходцы из Таджикистана Диловар и Аминчон Исломовы*, их отец — Исроил Исломов*. Они продали террористам машину. Сами мужчины вину не признают, как Касимов.

22 марта 2024 года вооруженные террористы ворвались в «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

О трагедии высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.

*Включены в реестр террористов и экстремистов.