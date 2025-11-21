Суд приговорил россиянку к 19 годам тюрьмы за планирование подрыва бойца ВС РФ

С учетом позиции гособвинителя прокуратуры столицы суд приговорил 42-летнюю Юлию Лемещенко к 19 годам тюрьмы и штрафу 1 млн рублей по нескольким статьям УК РФ за планирование подрыва военного, сообщает пресс-служба ведомства.

Ее признали виновной по ст. 275 УК РФ (госизмена), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст. 281.2 УК РФ (прохождение обучения, заведомо для обучающегося диверсиям), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения, заведомо для обучающегося террористической деятельности), п. п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия).

Еще суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

Гражданка РФ с 2014 года проживала на Украине. Она через телефонные переговоры, обмен электронными сообщениями, личные конспиративные встречи стала конфиденциально сотрудничать с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины, в том числе с участниками легиона «Свобода России»*.

В апреле и мае прошлого года Лемещенко в Киеве и Киевской области под руководством представителей указанных организаций прошла разведывательно-диверсионную подготовку, в том числе минно-взрывное дело, обращение со взрывчатыми веществами. Это было нужно для совершения диверсионно-террористических актов в России.

В октябре 2024 года Лемещенко приехала в Воронеж. Там она сделала несколько самодельных взрывных устройств (СВУ), которые перевезла в Петербург и установила около линий электропередачи. Затем она взорвала ЛЭП и уничтожила опоры объектов топливно-энергетического комплекса. Ущерб составил свыше 2,2 млн рублей.

В Воронеже в ноябре 2024 года Лемещенко получила задание на сбор информации о личности и месте жительства военного ВС РФ, в чтобы спланировать подрыв. Для этого женщина изготовила не менее шести СВУ, которые хранила по месту проживания.

Деятельность диверсантки пресекли в ходе оперативных мероприятий. Взрывчатые вещества и взрывные устройства обнаружены и изъяты.

Отбывать наказание осужденная будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

* Признан Верховным Судом РФ террористическим и запрещен в стране.

