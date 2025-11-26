Суд приговорил геофизика Верьянова к 24 годам тюрьмы за госизмену и терроризм

Вступил в законную силу приговор 55-летнему геофизику Андрею Верьянову. Мужчина получил 24 года тюрьмы по обвинению в госизмене и террористической деятельности, сообщает ТАСС .

Верьянов по заданию украинских спецслужб собирал и передавал информацию о размещении систем ПВО в Подмосковье. Еще одной его задачей был подрыв самолета высокопоставленного российского чиновника.

«Решением суда он приговорен к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей», — сообщили в ЦОС ФСБ России.

Также Верьянов запускал в небо дроны, чтобы выявить уязвимости системы ПВО. В том числе мужчина держал связь с запрещенной террористической организацией.

По информации Mash, более 20 лет осужденный жил и работал в Перу, а потом вернулся в Россию. После начала спецоперации он активно участвовал в митингах и дискредитировал российскую армию.

