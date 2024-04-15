Суд приговорил бывшего сотрудника полиции на 12,6 лет за производство наркотиков

Полицейского приговорили к 12,6 годам за производство и сбыт наркотиков

Московский суд приговорил бывшего сотрудника полиции к 12 годам 6 месяцам за производство и сбыт наркотических веществ, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москва.

Как стало известно, суд провозгласил приговор скрывавшемуся от органов предварительного расследования с 2013 года экс-сотруднику полиции Илье Гоц.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений в незаконном содержании наркотических средств и психотропных веществ, а также за производство, сбыт наркотиков.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.