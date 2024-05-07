Суд отправил в СИЗО бывшего главу ФГУП «ФЦАО» Новикова
Экс-главу ФГУП «ФЦАО» Новикова подозревают в злоупотреблении на 370 млн рублей
Экс-главу ФГУП «ФЦАО» Владислава Новикова Преображенский суд Москвы отправил с СИЗО по подозрению в злоупотреблении полномочиями, пишет ТАСС.
По версии следствия, Новиков подписал акт о выполненных работах по контракту на создание аппаратно-программного комплекса «Единая государственная информационная система учета отходов от использования товаров».
Фигуранты дела «создали видимость работы» по исполнению договора и предоставили ложные данные о выполнении обязательств. Подрядчику перечислили 370 млн рублей.
По делу проходят также бывший заместитель Новикова Андрей Кудрявцев и владелец компании-подрядчика Игорь Теперин.