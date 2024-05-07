Суд отправил в СИЗО бывшего главу ФГУП «ФЦАО» Новикова

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Экс-главу ФГУП «ФЦАО» Новикова подозревают в злоупотреблении на 370 млн рублей

Экс-главу ФГУП «ФЦАО» Владислава Новикова Преображенский суд Москвы отправил с СИЗО по подозрению в злоупотреблении полномочиями, пишет ТАСС .

По версии следствия, Новиков подписал акт о выполненных работах по контракту на создание аппаратно-программного комплекса «Единая государственная информационная система учета отходов от использования товаров».

Фигуранты дела «создали видимость работы» по исполнению договора и предоставили ложные данные о выполнении обязательств. Подрядчику перечислили 370 млн рублей.

По делу проходят также бывший заместитель Новикова Андрей Кудрявцев и владелец компании-подрядчика Игорь Теперин.