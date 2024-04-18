Суд оставил под арестом подозреваемых в убийствах священника и военного
Священник и военный не смогли выйти из СИЗО из-за подозрения в убийствах
Московский городской суд оставил под арестом подозреваемых в убийствах в составе банды священника и военного из Белгородской области, пишет «Коммерсант».
Следствие считает, что мужчины в 1980–1990-е годы участвовали в деятельности организованной преступной группировки в Губкинском районе Белгородской области.
С 1997 по 2017 годы члены банды могли похищать и убивать людей, говорится в материалах уголовного дела.
Один из подозреваемых воевал в зоне СВО, второй служил в одной из церквей региона.
Суд оставил фигурантов под стражей как минимум до 6 июня из-за их возможной попытки скрыться от правосудия, утверждается в материале.