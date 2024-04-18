Суд оставил под арестом подозреваемых в убийствах священника и военного

Священник и военный не смогли выйти из СИЗО из-за подозрения в убийствах

Московский городской суд оставил под арестом подозреваемых в убийствах в составе банды священника и военного из Белгородской области, пишет « Коммерсант ».

Следствие считает, что мужчины в 1980–1990-е годы участвовали в деятельности организованной преступной группировки в Губкинском районе Белгородской области.

С 1997 по 2017 годы члены банды могли похищать и убивать людей, говорится в материалах уголовного дела.

Один из подозреваемых воевал в зоне СВО, второй служил в одной из церквей региона.

Суд оставил фигурантов под стражей как минимум до 6 июня из-за их возможной попытки скрыться от правосудия, утверждается в материале.