Суд оставил на свободе 19-летнего новосибирца за ДТП на остановке

В Новосибирске суд вынес приговор пьяному водителю за ДТП на остановке

В Новосибирске суд вынес приговор 19-летнему водителю, который в нетрезвом виде сбил людей на остановке. Ему назначили исправительные работы и запретили садиться за руль, сообщает atas.info .

Авария произошла в октябре 2025 года в Октябрьском районе. Молодой человек арендовал каршеринг через чужой аккаунт, не имея водительских прав. За руль он сел в состоянии алкогольного опьянения.

Двигаясь по улице Кирова, водитель не справился с управлением и врезался в людей, стоявших на остановке общественного транспорта. В результате пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Троим потерпевшим причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимый признал вину. Суд назначил четыре года исправительных работ и запретил управлять автомобилем на 2 года и 6 месяцев.

В Новосибирской области также рассматривается другое уголовное дело о ДТП, в котором есть погибшие.

