Суд обратил имущество экс-замглавы Дмитровского округа в Подмосковье в доход государства

Прокуратура Московской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в отношении бывшего заместителя главы Дмитровского городского округа Алексея Ионова. Установлено, что с 2021 по 2025 год он приобретал недвижимость и автомобили, оформляя их на родственников и знакомых для сокрытия своего имущественного положения.

На средства, законность происхождения которых семья Ионова подтвердить не смогла, были куплены три квартиры в жилом комплексе в Бутырском районе Москвы, два машино-места, одно нежилое помещение и два автомобиля. Общая стоимость имущества составила 65 млн рублей.

Прокуратура обратилась в суд с требованием передать это имущество в доход государства. Суд удовлетворил иск в полном объеме. В сентябре 2025 года Ионов был уволен с должности в связи с утратой доверия. В отношении него расследуется уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере.

