Суд Москвы за пропаганду ЛГБТ* оштрафовал книжный магазин «Фаланстер»

В Москве суд оштрафовал руководителя книжного магазина «Фаланстер» Бориса Куприянова на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений*, об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Согласно материалам дела, Тверской районный суд Москвы постановил, что директор виновен в административном правонарушении и должен выплатить назначенный штраф.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Куприянов Борис Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, <…> и (ему — ред.) назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

При этом книжный магазин «Фаланстер» оштрафовали на 800 тысяч рублей за нарушение первой части статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях России. Данная статья касается распространения информации о нетрадиционной сексуальной ориентации, трансгендерном переходе и добровольной бездетности.

По данным Forbes со ссылкой на «Медиазону»**, в декабре 2024 года некий покупатель приобрел в книжном магазине «Фаланстер» книгу Игоря Олиневича «Еду в Магадан», которая выпущена при поддержке ABCF*** (Федерации анархического черного креста). Стоит отметить, что данная организация была объявлена нежелательной в России в начале 2024 года. Именно этот факт послужил основанием для составления протокола против книжного магазина, что выяснилось в процессе судебных слушаний.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России;

** Включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России;

*** Движение признано экстремистским, деятельность является запрещенной на территории РФ.