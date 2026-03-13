Суд арестовал жителя Мысков за рассылку детской порнографии
Жителя Кузбасса обвиняют в распространении детской порнографии
Фото - © Валерий Лукин / Фотобанк Лори
Суд заключил под стражу жителя Мысков по делу о распространении детской порнографии в интернете, сообщает Сiбдепо.
По данным Объединенного пресс-центра судов Кузбасса, с 2023 по 2024 год обвиняемый отправлял в социальных сетях в личные сообщения фотографии с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Мужчину задержали 11 марта. На следующий день ему предъявили обвинение в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних через интернет.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Постановление пока не вступило в законную силу.
