Суд арестовал жителя Мысков за рассылку детской порнографии

сегодня в 12:14

Суд заключил под стражу жителя Мысков по делу о распространении детской порнографии в интернете, сообщает Сiбдепо .

По данным Объединенного пресс-центра судов Кузбасса, с 2023 по 2024 год обвиняемый отправлял в социальных сетях в личные сообщения фотографии с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Мужчину задержали 11 марта. На следующий день ему предъявили обвинение в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних через интернет.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Постановление пока не вступило в законную силу.

