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Суд арестовал москвичку на 10 суток за сохраненные ЛГБТ*-мемы

Суд арестовал на 10 суток 21-летнюю жительницу столицы по статьям о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и ЛГБТ*-движения из-за сохраненных картинок с целующимися девушками и радугой в VK, сообщает «Осторожно, Москва» .

Девушка сохранила данные мемы еще в 2016–2018 годах. В отношении нее завели сразу шесть дел.

В материалах отмечается, что сохраненные картинки на предмет пропаганды изучались экспертом.

Нарушительницу арестовали 18 марта. Еще ей назначили штраф.

*Признано экстремистским и запрещено в России.