Студентки худучилища в Петербурге обвинили преподавателя в домогательствах

17-летняя студентка СПбХУ им. Рериха в Санкт-Петербурге рассказала о том, что до нее домогается преподаватель, сообщает «Осторожно, новости» .

Девушка учится на первом курсе программы «Дизайн оформления». Осенью 2023 года она вместе с другими абитуриентами готовилась к поступлению в училище в личной мастерской 50-летнего преподавателя. После занятий она «оставалась на чай», так как педагог всегда рассказывал что-то интересное. При этом мужчина делал комплименты внешности девушки, регулярно звонил, предлагал спиртное и звал в бар (хотя ученице было 16 лет).

«Бывало, он подвозил меня на своей машине до метро, и, как я думала, „по-отцовски“ обнимал каждый раз, когда я уходила. Однажды во время поездки он как бы невзначай потрогал пальцами меня за колено со словами: „Какие штаны красивые“, на что я одергивала ногу и всем видом давала понять, что мне некомфортно», — отметила студентка.

В прошлом году девушка поступила в художественное училище и пришла поблагодарить педагога. Он предложил осмотреть его мастерскую вдвоем.

Как рассказала студентка, они вошли в небольшое помещение, в котором была только одна лампочка: там мужчина обнял ее и спросил, можно ли поцеловать. Тогда девушка «впала в ступор» и отошла от него. Преподаватель извинился и засмеялся.

Кроме того, студенты утверждают, что педагог еще приглашал в кино других девушек, оказывал им «особые знаки внимания». Студентки подавали на преподавателя жалобы, но все было безрезультатно. Мужчина подчеркнул, что все обвинения против него — это полная ерунда, и не стал комментировать данную ситуацию.