Студентка разделась в Тегеране, протестуя против ношения хиджаба

На территории университета в Тегеране студентка разделась, протестуя против ношения хиджаба. Ее задержала охрана, сообщает Ura.ru .

Студентку передали полиции. При аресте ее жестоко избили. Также девушку, вероятно, ударили головой о дверь машины или о столб.

Студенческое издание Amir Kabir назвало другую причину протеста девушки. По их данным, студентка разделась из-за домогательств. В университете с нее сорвали платок и одежду члены военизированного формирования «Басидж», следящие за правильным ношением хиджаба.

В прошлом году в Иране умерла 16-летняя студентка Армита Гераванд. Девушка впала в кому после задержания в метро Тегерана из-за нарушения правил ношения хиджаба.