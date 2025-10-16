Студентка, исполнявшая песни иноагентов на улицах Петербурга, получила 13 суток

Дзержинский районный суд признал ее виновной в организации несанкционированного массового мероприятия и вынес соответствующее решение.

По информации объединенной пресс-службы судов города, вечером 11 октября ее выступление с использованием звукоусиливающей аппаратуры привлекло внимание порядка 70 зрителей. В материалах дела отмечается, что данное скопление людей создало препятствия для передвижения пешеходов и усложнило проход к станции метро, в результате чего в правоохранительные органы поступили жалобы от горожан.

В ходе судебного заседания исполнительница заявила, что не являлась организатором массового мероприятия и не создавала каких-либо неудобств для прохожих. Она объяснила, что место для выступления было выбрано спонтанно, и что никаких претензий в свой адрес она не получала. Тем не менее суд вынес решение о назначении наказания в виде ареста.

