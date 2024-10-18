Студента в военкомате Москвы обвинили в удалении желчного пузыря для категории Д

Представительница одного из столичных военкоматов заявила в суде, что студент МГЭУ Владислав В. сам себе вырезал желчный пузырь, чтобы не служить в армии, сообщает Baza .

В 2023 году молодому человеку провели операцию по удалению органа. Как только он выписался из больницы, то принес справки в Царицынский военкомат. Однако там документы не приняли, так как все данные о хирургическом вмешательстве якобы уже были внесены в систему ЕМИАС.

Влад ушел, но вскоре выяснилось, что парню в военкомате присвоили категорию Б-3, по которой он был годен к военной службе с незначительными ограничениями.

Студент решил судиться и вместе с адвокатом Константином Ерохиным заказал независимую экспертизу. По результатам ее прохождения оказалось, что у Влада должна быть категория Д — «не годен к службе». В итоге суд признал решение военкомата незаконным, а парня отправил на повторную медкомиссию.

На заседании отметилась штатный юрист Царицынского военкомата. По ее словам, молодой человек сам провел себе операцию, чтобы откосить от армии. После таких заявлений Владислав обратился в прокуратуру. Он обвиняет женщину в клевете и считает, что та не соответствует занимаемой должности.