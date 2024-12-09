Студента-астматика в Москве пытаются насильно призвать в армию

В Москве 21-летнего студента, страдающего от астмы, задержали в метро. Его попытались насильно отправить служить в армию, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Владимир страдает от аллергической бронхиальной астмы. С собой парень постоянно носит ингалятор. По его словам, во время приступов ему тяжело дышать, у него появляется сильная отдышка.

На военную службу Владимира призвали 23 октября. При этом из-за заболевания у него категория годности «В». Вместе со своим адвокатом студент направлял жалобу в призывную комиссию Москвы, но там ему не ответили. Сейчас Владимир пытается добиться отсрочки от армии, которая ему положена по закону, через суд. Заседание назначено на 12 декабря.

По словам адвоката студента, решение призывной комиссии было официально приостановлено. Несмотря на это, студента задержали.

В понедельник утром Владимир ехал на занятия. В переходе на станции Аннино к нему подошел сотрудник полиции с требованием предъявить документы. Хотя студент и предоставил правоохранителю нотариальную копию паспорта, его все равно задержали и доставили в отдел полиции Чертаново. Он был отпущен оттуда только после приезда адвоката.