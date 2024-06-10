Студент в Вологде пытался покончить с собой после убийства преподавателя
Уроженец Таджикистана убил свою любимую учительницу в Вологде
Студент Вологодского университета родом из Таджикистана убил свою преподавательницу из-за конфликта на почве отношений, пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала 36-летняя Таисия Тулина, мать двоих детей, работала старшим преподавателем кафедры всеобщей истории и социально-экономических дисциплин ВоГУ.
Там она познакомилась с будущим журналистов, 28-летним уроженцем Таджикистана Орифом Менглибоевым.
У них возникли отношения, но во время конфликта между возлюбленными студент задушил девушку и пырнул ее несколько раз ножом.
Осознав произошедшее, любовник пытался покончить жизнь самоубийством и попал в больницу.
Возбуждено уголовное дело, уточняет канал.