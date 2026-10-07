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Студент РУДН выпал из окна общежития

Происшествия

Молодой человек выпал из окна общежития № 14 РУДН в столице, сообщает «Осторожно, Москва».

ЧП произошло в среду в районе 13 часов.

Студенты в своем чате обсуждают версию, что незадолго до этого он не сдал пересдачу перед комиссией. В итоге ему могло грозить отчисление.

Обстоятельства произошедшего в общежитии еще уточняются.

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