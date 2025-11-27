Студент попал в больницу после удара током от электрогитары в Уфе

В Уфе 18-летний студент одного из вузов попал в больницу после удара током в кабинете музыки. Молодой человек пострадал после того, как взял в руки электрогитару, сообщает UFA1.RU .

Происшествие случилось 27 ноября в одном из высших учебных заведений города. В результате удара током через электрогитару молодой человек серьезно пострадал: он потерял сознание и ударился головой при падении. Само падение привело к другим травмам.

В пресс-службе Минздрава республики подтвердили факт госпитализации.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными специалистами. На момент публикации заметки неизвестно, в каком состоянии находится молодой человек после случившегося.

