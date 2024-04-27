Стрелок из Новокузнецка объявил войну подъездным камерам

В Кузбассе мужчина выстрелил из пистолета в камеру домофона

По социальным сетям разлетелось видео, как в Новокузнецке неизвестный мужчина стрелял из пистолета в камеру домофона. В полиции произошедшее решили не комментировать, сообщает «Сiбдепо» .

Запись случившегося велась на тот самый домофон, который повредил стрелок. На кадрах можно заметить, как у подъезда сперва стояли женщина и мужчина. Немного погодя горожанин резко достал пистолет.

Далее мужчина начал угрожать домофону и наставлять на камеру дуло. В один момент житель Новокузнецка нажимает на спусковой крючок, и оружие стреляет в объектив. После этого качество снимаемой картинки резко упало.

Судя по всему, инцидент происходил поздней ночью у подъезда на Березовой роще. Правоохранительные органы ситуацию пока не прокомментировали.