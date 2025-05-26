Стрелков было трое: появились подробности стрельбы в Новой Москве

сегодня в 16:26

Стрелявших в ЖК «Спортивный квартал» в Новой Москве было трое

По словам очевидцев, огонь в ЖК «Спортивный квартал» в Новой Москве открыли три человека. Двоих удалось задержать, еще один скрылся, сообщает SHOT .

Ранее сообщалось, что мужчина бродил по жилому комплексу, а потом открыл огонь. Скрутить стрелка удалось спецназу.

На видео с места ЧП показано, что мужчина лежит на газоне, вокруг находятся люди в форме и в балаклавах.

Обстоятельства инцидента в Новой Москве уточняются.