Стрелков было трое: появились подробности стрельбы в Новой Москве
Стрелявших в ЖК «Спортивный квартал» в Новой Москве было трое
Фото - © скриншот
По словам очевидцев, огонь в ЖК «Спортивный квартал» в Новой Москве открыли три человека. Двоих удалось задержать, еще один скрылся, сообщает SHOT.
Ранее сообщалось, что мужчина бродил по жилому комплексу, а потом открыл огонь. Скрутить стрелка удалось спецназу.
На видео с места ЧП показано, что мужчина лежит на газоне, вокруг находятся люди в форме и в балаклавах.
Обстоятельства инцидента в Новой Москве уточняются.