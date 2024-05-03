Стрелявшего в охранника у гостинцы Radisson в Москве арестовали на 2 месяца

Арменак Хачатрян, стрелявший в охранника возле гостиницы Radisson Collection Hotel. Moscow 5, решением Дорогомиловского суда заключен под стражу до 28 июня этого года, сообщает пресс-служба суда.

Ранее СМИ писали, что ночью 28 апреля бизнесмен расстрелял охранника и скрылся на Mercedes Gelandewagen. После задержания выяснилось, что стрелявший был пьян и без водительских прав, а в отделе полиции у него также нашли наркотики. Охранник чудом выжил.

Мужчине предъявлено обвинение в преступлении по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

О заключении под стражу Хачатряна ходатайствовал следователь.