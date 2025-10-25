Стреляли холостыми и боевыми: в Корее задержали пьяного россиянина с ножом

Пьяный россиянин с тесаком напал на полицейских в Корее

В районе Мун-дон в Сеуле (Южная Корея) пьяный россиянин с ножом напал на полицейских, сообщает SHOT .

34-летний мужчина бродил по городу с ножом, его увидел местный житель, что не понравилось дебоширу. Тогда россиянин стал размахивать здоровенным ножом, бить стекла в ближайших магазинах и лупить по стене кулаком.

На место происшествия приехали полицейские и потребовали положить на землю нож. Но пьяный дебошир начал им угрожать. Тогда силовики применили против него шокер, но он не сработал. После этого они начали стрелять холостыми патронами, которые не испугали неадеквата.

В итоге по мужчине стреляли уже боевыми. Только после этого злоумышленника скрутили и отправили в местный отдел полиции.

Гражданина РФ обвиняют в воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей и запугивании. Также мужчина якобы имеет визу беженца. По данным проведенной проверки, задержанный был пьян.

