Стрельбу открыли на парковке у Новорязанского шоссе в Котельниках

Правоохранительные органы проводят проверку по факту конфликта со стрельбой на одной из парковок в Котельниках, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Предварительно, в среду днем на парковке у Новорязанского шоссе произошел конфликт. В ходе словесной перепалки один из мужчин достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в своего оппонента. Затем злоумышленник скрылся с места преступления.

Пострадавший 1987 года рождения с телесными повреждениями был госпитализирован в местную больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность правонарушителя с целью его задержания.