Стрельба произошла в Томском политехе

В Томске произошла стрельба на территории местного политехнического университета. Неизвестные с улицы обстреляли окна вуза из пистолета, студенты прятались на полу на протяжении получаса, сообщает Mash .

По словам студентов, звуки стрельбы прозвучали примерно в 15:20 по местному времени. Учащиеся заявили, что после этого по громкоговорителю объявили о необходимости отойти от окон, не выходить из кабинета и лечь на пол.

Позже на место прибыла Росгвардия и задержала подозреваемых. По предварительным данным, стрельбу устроили двое молодых людей, которые палили из пневматического пистолета. Предположительно, задержанные не являются студентами этого вуза.

Информации о пострадавших не поступало. Прочие обстоятельства случившегося выясняются.