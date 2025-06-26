Страшный культ в Ленобласти: полицейские откопали двух погребенных заживо

Сектанты в Ленинградской области заживо похоронили двух человек

В Ленинградской области сотрудники полиции откопали двух погребенных заживо в ходе обряда ритуальной смерти и захоронения, сообщает 112 .

Инцидент произошел в Приозерском районе. Адепты странного культа устроили в лесу ритуал под названием «Мидсаммер». В нем перемешаны славянские, скандинавские и шаманские верования.

В момент прибытия полицейских у костра находились 13 человек, которые были одеты в странную одежду. При этом еще двое участников были заживо закопаны и ожидали богиню смерти Хель. Сотрудники правоохранительных органов потребовали откопать людей и задержали Тимура А. и Екатерину К., являющихся организаторами.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина в шаманской одежде откапывает женщин лопатой и помогает им выбраться.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных за создание секты.