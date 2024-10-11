Страшная находка: в канаве под Петербургом обнаружили загадочный труп

Вблизи поселка Разметелево во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили труп, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на региональную аварийно-спасательную службу.

«Спасатели извлекли погибшего из канавы и передали сотрудникам полиции», — написали в Telegram-канале службы.

Предварительно, человек умер 10 октября. Информация об обнаружении тела поступила в поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга.

Сведений об установлении личности умершего нет.

Ранее в канаве Октябрьской набережной Санкт-Петербурга нашли труп уроженца Узбекистана, он проживал в городе Мурино. Погибшим оказался мужчина 1993 года рождения, приехавший в Петербург, но не вставший на миграционный учет. При себе у него нашли карты банка и фитнес-клуба. На теле мужчины обнаружили колото-резаные раны.

По факту нахождения трупа иностранца на Октябрьской набережной возбуждено уголовное дело.