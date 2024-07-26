Страшная авария: девочка и двое взрослых погибли в крупном ДТП в Кузбассе

Три человека погибли в аварии с минивэном и грузовиком в Кузбассе

В Прокопьевском округе Кемеровской области произошла авария с участием минивэна Toyota Noah и грузовика Shacman. В результате ДТП погибли три человека из салона Toyota, в том числе 13-летняя девочка, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу кузбасской полиции.

ДТП случилось пятничным утром, 26 июля, на 149-м километре трассы «Кемерово — Новокузнецк». По предварительным данным полиции, 25-летний автомобилист на минивэне Toyota врезался в едущий впереди большегруз, не выдержав безопасную дистанцию.

В результате аварии погиб молодой водитель минивэна и две его пассажирки — 13-летняя девочка и 37-летняя женщина. Также во время ДТП травмы получили дети 6, 9 и 15 лет — их госпитализировали.

Правоохранители выясняют детали и обстоятельств автокатастрофы.