Странный вор: кузбассовец вынес из чужой квартиры горшок, икону и пупса

В правоохранительные органы Кузбасса поступило обращение от 39-летнего гражданина о том, что в период его отсутствия дома неизвестные лица, выломав входную дверь, вынесли из его квартиры довольно странный набор вещей, сообщает Сiбдепо .

Среди похищенного оказались старинная икона, детская кукла-пупс с полным набором аксессуаров — горшком, одеялом и подгузниками, а также духи, документы и интернет-роутер. Общий ущерб оценен в 7000 рублей.

Следователи незамедлительно приступили к розыску злоумышленника. В результате личность подозреваемого была установлена — им оказался 19-летний местный житель.

В дальнейшем выяснилось, что юноша, находясь в алкогольном бреду, решил «поправить дела» за счет чужого имущества и проник в квартиру. Там он устроил беспорядок, рыская в поисках ценных вещей, после чего поспешно покинул место преступления, захватив случайные предметы.

Возбуждено уголовное дело, все похищенные вещи — от религиозной реликвии до миниатюрного горшка — найдены и возвращены законному владельцу. Теперь молодому человеку предстоит предстать перед судом, где ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

