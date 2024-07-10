Странный гаджет с жидкостями и проводом нашли под авто работника Россельхозбанка

Устройство с жидкостями и проводом нашли под машиной сотрудника Россельхозбанка

Старший руководитель проекта в Россельхозбанке при поездке на своем Mitsubishi Pajero услышал, что авто издает нехарактерные звуки. Он остановился, осмотрел машину и нашел странный гаджет, прикрепленный к днищу, сообщает Baza .

Мужчина сразу же позвонил в полицию. Прибывшие силовики вытащили из-под иномарки двухлитровую полимерную бутылку с жидкостью желтого цвета, а еще черную полимерную коробочку, стеклянный пузырек с веществом темного цвета и отрезок провода.

При обследовании найденных предметов выяснилось, что они не являются самодельным взрывным устройством.

Пока находку исследовали, к сотруднику банка приставили росгвардейцев, а машину и дом осмотрели.

Как рассказал мужчина, в последнее время у него не было конфликтов. Он также подчеркнул, что не понимает, как непонятные предметы оказались под днищем авто.