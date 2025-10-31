«Стон из преисподней»: жителей штата Невада в США напугали загадочные звуки

Необычные звуки, похожие на оглушительные удары и скрежет металла, вызвали беспокойство у жителей американского штата Невада. Громкие шумы, от которых дрожали окна, эхом отдавались в окрестностях озера Мид, в частности, в каньонах. Очевидцы описывали их как «звуки ада» и «стон из преисподней», сообщает «Царьград» со ссылкой на Daily Mail.

Указанный инцидент произошел в пустынной местности вблизи популярной зоны отдыха Редстоун неподалеку от Лас-Вегаса. Одна из местных жительниц рассказала, что проснулась от странных звуков и обратилась в службу спасения. По имеющейся информации, в 911 поступило более 50 аналогичных обращений.

Пугающие видео с гулом быстро распространились в Сети. Среди версий, предложенных пользователями, были гидроразрыв пласта, работа строительной техники и проблемы с газопроводом Керн-Ривер. Однако газовая компания официально заявила о своей непричастности к этим звукам.

Стоит отметить, что это не первый случай появления необычных звуков в данной местности. Поступали сообщения о завываниях и необъяснимых шагах, слышимых туристами. Подобные слухи стали особенно часто появляться с начала 2010-х годов, когда уровень воды в озере Мид начал резко падать.

Специалисты, как правило, объясняют эти явления ветром, гуляющим в каньонах, небольшими подземными толчками или вибрацией от плотины Гувера. Однако любители конспирологии уверены, что источник звуков кроется в секретных правительственных проектах. Они напоминают о том, что знаменитая зона 51 расположена всего в 140 милях от этого места.

Кстати, стремительное обмеление озера Мид из-за засухи привело не только к экологическим проблемам, но и к обнаружению шокирующих находок. На обнажившемся дне стали обнаруживать тела жертв преступлений прошлых лет.

