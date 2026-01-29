Столкнулись фуры и легковушка: Горьковское шоссе встало из-за ДТП под Покровом
Движение полностью заблокировано на Горьковском шоссе в сторону Москвы из-за ДТП
Фото - © Медиасток.рф
Во Владимирской области в районе Покрова на Горьковском шоссе столкнулись две фуры и легковая машина, сообщает «Москва 24».
Движение транспорта полностью заблокировано на шоссе в сторону Москвы.
На видео с места ЧП показано, что фуры развернуло и они полностью перекрыли дорогу.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за двух ДТП на трассе образовались два затора общей длиной около 5 км.
