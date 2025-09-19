Столичный суд заочно арестовал иноагента Леонида Гозмана*

сегодня в 22:04

Его обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности, а также в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Общественному деятелю суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Мера пресечения начнет действовать с момента его задержания в России или экстрадиции на территорию РФ.

Сейчас Гозман* находится в международном розыске. Ранее его заочно приговорили к 8,5 годам тюрьмы за распространение фейков о ВС РФ.

*Признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга