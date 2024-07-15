Столичный суд заочно арестовал экс-главу СБУ Украины Наливайченко* на 2 месяца

Бывшего главу СБУ Украины Валентина Наливайченко* заочно арестовали на 2 месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания там, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Экс-главу СБУ объявили в международный розыск.

Наливайченко* обвиняют в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

СКР в 2014 году возбудил в отношении Валентина Наливайченко* уголовные дела по статьям о клевете, воспрепятствовании деятельности журналиста, похищении и применении запрещенных методов войны. В 2022 году глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против Валентина Наливайченко* из-за его слов о российских военнослужащих.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.