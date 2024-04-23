Столичный школьник получил травмы после из-за часовых отжиманий

В столице тренер по прыжкам на батуте заставил ребенка целый час отжиматься после того, как ток плохо вел себя на занятии. 10-летний мальчик попал в больницу с разрывом мелких кровеносных сосудов, сообщает Mash.

Родители рассказали, что над их ребенком издевались в секции батутно-акробатического центра на Маршала Катукова. Во время урока мальчик якобы хулиганил и не слушался тренера. Тот в качестве штрафа назначил ребенку бесконечное количество отжиманий. В какой-то момент мальчик начал жаловаться на жжение, боль и покалывание в груди. Однако тренер продолжит мучать школьника.

Дома ребенку стало плохо, на следующий день его отвезли в травмпункт. Врачи диагностировало перенапряжение мышц грудного отдела позвоночника и множественные кровоизлияния из-за разрыва мелких кровеносных сосудов.

В травмпункте передали телефонограмму в полицию, родители написали заявление.