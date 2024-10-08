Столичный школьник получил ожог на уроке химии из-за разлитого учителем брома

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Mash: учитель разлил опасный раствор брома на ученика школы №1476 в Москве

Преподаватель химии разлил на ученика школы №1476 в Москве вредный раствор брома. Пострадавшего увезли в больницу, сообщает Mash .

Инцидент с девятиклассником произошел во время урока по химии. Он получил ожог рядом с бедрами.

Если в воздухе появляется минимум 0,001% брома, то болит голова, идет кровь из носа, раздражается слизистая. При концентрации 0,02% будут удушье и спазмы.

При попадании брома на кожу возможен зуд. Также есть риск появления язв.

Ранее ампула брома разбилась в МГМУ им. Сеченова в Москве. Из здания эвакуировали 200 человек.