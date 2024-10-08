Столичный школьник получил ожог на уроке химии из-за разлитого учителем брома
Mash: учитель разлил опасный раствор брома на ученика школы №1476 в Москве
Фото - © Freepik.com
Преподаватель химии разлил на ученика школы №1476 в Москве вредный раствор брома. Пострадавшего увезли в больницу, сообщает Mash.
Инцидент с девятиклассником произошел во время урока по химии. Он получил ожог рядом с бедрами.
Если в воздухе появляется минимум 0,001% брома, то болит голова, идет кровь из носа, раздражается слизистая. При концентрации 0,02% будут удушье и спазмы.
При попадании брома на кожу возможен зуд. Также есть риск появления язв.
Ранее ампула брома разбилась в МГМУ им. Сеченова в Москве. Из здания эвакуировали 200 человек.