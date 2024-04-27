Столичный подросток стал фигурантом дела о пропаганде терроризма

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В Москве задержали подростка за призывы к пропаганде терроризма в России

В столице возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по факту призывов к пропаганде терроризма в РФ, сообщает пресс-служба ГУ СК России по городу Москве.

Как стало известно, 17 марта подросток, находясь в квартире на Кантемировской улице, разместил в публичном Telegram-канале комментарии с призывами к пропаганде терроризма на территории России.

Следком опубликовал видеозапись оперативной работы силовиков по задержанию молодого человека по месту жительства. На кадрах также видно, как его доставляют в отдел для дальнейшего разбирательства.

В квартире прошли обыски, были изъяты технические устройства и иные предметы, важные для расследования.

Вскоре подростку изберут меру пресечения. На него завели дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.