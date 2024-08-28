Столичные пожарные потушили пожар на северо-востоке Москвы

сегодня в 22:50

В 22:05 Главное управления МЧС России по г. Москве получило сообщение о пожаре по адресу: ул. Илимская, д. 3, сообщает пресс-служба ведомства.

На крыше строящегося 24-этажного здания загорелся строительный мусор.

Пожарные незамедлительно приступили к работам по тушению и смогли локализовать возгорание. Сведений о пострадавших не поступало.

К тушению были привлечены 35 человек личного состава, а также задействовано 10 единиц спецтехники.

В 22:54 пожар был полностью ликвидирован. Информации по пострадавшим не поступало