Столичную студентку оштрафовали за оскорбления бойца СВО в Сети

Штраф назначили за сообщение девушки в учебном чате. Она в переписке с одногруппниками в декабре 2024 года в ходе спора негативно высказалась в отношении находящегося на спецоперации бойца. Полиция увидела скрин ее высказывания у другой студентки, которая выложила переписку в Сеть в мае.

Студенка пояснила, что тогда в ссоре она вспылила из-за продолжающегося с первого курса конфликта с другой девушкой. После этого сообщения одногруппница пригрозила, что ФСБ хорошо занимается подобными высказываниями.

Возможно, причиной возбуждения административного дела в отношении студентки могла стать жалоба одногруппников. Сейчас девушка только учится и не работает, из каких денег она будет оплачивать штраф — никому неизвестно.