Столичную студентку оштрафовали за оскорбления бойца СВО в Сети
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Москвичку, студентку третьего курса Московского городского педагогического университета (МГПУ) оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье о дискредитации ВС РФ, сообщает «Осторожно, Москва».
Штраф назначили за сообщение девушки в учебном чате. Она в переписке с одногруппниками в декабре 2024 года в ходе спора негативно высказалась в отношении находящегося на спецоперации бойца. Полиция увидела скрин ее высказывания у другой студентки, которая выложила переписку в Сеть в мае.
Студенка пояснила, что тогда в ссоре она вспылила из-за продолжающегося с первого курса конфликта с другой девушкой. После этого сообщения одногруппница пригрозила, что ФСБ хорошо занимается подобными высказываниями.
Возможно, причиной возбуждения административного дела в отношении студентки могла стать жалоба одногруппников. Сейчас девушка только учится и не работает, из каких денег она будет оплачивать штраф — никому неизвестно.