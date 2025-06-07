Столб огня и дыма: в Кстове загорелись емкости с битумом

сегодня в 17:04

В промзоне в Кстове загорелись емкости с битумом объемом 200 куб м

Пожар произошел на территории промышленного предприятия в Кстове Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Там горят емкости с битумом общим объемом 200 куб. м. Также произошел розлив жидкости.

С ж/д станции Зелецино на место возгорания в промзоне выдвинулся пожарный поезд.

К тушению огня в Кстове привлечено свыше 70 человек и 26 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

На фото с места ЧП видно, что в небо поднимается огромный столб огня и черного дыма. Пожарные работают с лестниц.