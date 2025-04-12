Стоянка в неположенном месте: рыбаки едва не погибли под контейнеровозом

Рыбаки из Владивостока едва не погибли под контейнеровозом

В акватории между бухтами Горностай и Кетовая большой контейнеровоз «Мария Сочи» едва не потопил лодку рыбаков из Владивостока, сообщает SHOT .

Рыбаки едва не погибли, но мужчинам чудом удалось спастись в последний момент. Они буквально отталкивались руками от борта контейнеровоза.

Затем рыбаки с катера слили видео своего чудесного спасения в Сеть и пожаловались на корабль. Но вместо сочувствия на них обрушилась критика.

Как подчеркнули знающие мореходы, в том месте, где были рыбаки, запрещено стоять на якоре, при этом у контейнеровоза было преимущество.

Еще пользователи Сети подчеркнули, что в таком тумане рыбаков физически было сложно заметить с большого корабля.