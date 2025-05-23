Ставропольский дачник уработался и выпил жидкие гвозди вместо айрана

В городе Кисловодск Ставропольского края госпитализировали 44-летнего мужчину по имени Сергей, у которого диагностировали химический ожог пищевода. По словам мужчины, он случайно выпил жидкие гвозди, перепутав их с айраном, сообщает Baza .

Происшествие случилось в ходе ремонта дачи. Ставрополец рассказал, что во время работы он решил перелить жидкие гвозди в более крупную емкость. Под рукой как раз оказалась тара из-под айрана.

Позже Сергей захотел пить и увидел ту самую бутылку, в которой, как он ожидал, будет кисломолочный напиток. Спустя несколько глотков мужчина понял, что выпил жидкие гвозди.

После этого Сергей сразу же вызвал скорую помощь. Вскоре врачи привезли пострадавшего в больницу, где у него диагностировали химический ожог пищевода.

Ставропольцу оказали медицинскую помощь. Сейчас Сергею стало лучше.