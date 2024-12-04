Статуя Будды убила тайского монаха из-за «злых духов»

В Таиланде статуя будды высотой 12 метров упала на священнослужителей, в результате чего погиб один монах и еще пятеро получили ранения. Местные жители считают, что смертельное обрушение монумента случилось из-за «некой таинственной разрушительной силы», сообщает Thaiger со ссылкой на полицию.

Происшествие случилось в монастыре на берегу реки Меконг в провинции Амнатчарен. Статуя рухнула, когда монахи работали с ней после заливки бетоном.

Одним из пострадавших оказался 33-летний Пайван Вантангфонг, который предположил, что монумент Будды мог упасть из-за сильного ветра в тот день. Тем не менее, он не смог назвать точную причину случившегося.

Местные жители уверяют, что во время строительства статуи произошло несколько несчастных случаев, и «многие приписывали их злым духам». По словам тайцев, на этом месте раньше стоял старый дом, и связанные с этой землей «духи» могли быть недовольны, что их землю «тревожат».