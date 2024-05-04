Старовойт: в течение дня ВСУ неоднократно обстреливали Курскую область
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Украинские военнослужащие в течение всего дня обстреливают Курскую область, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ВСУ обстреляли пункт пропуска «Теткино» и поселок Новый Путь Глушковского района, села Локоть и Козино Рыльского района, пункт пропуска «Суджа», села Плехово, Гуево, Горналь и хутор Олешня Суджанского района.
К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.
Однако зафиксированы повреждения домовладений от осколков и нарушение газоснабжения.
Также средствами радиоэлектронной бомбы удалось уничтожить украинские беспилотники. Еще 9 дронов ВСУ были сбиты из стрелкового оружия вблизи хутора Олешня Суджанского района.