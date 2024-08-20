Старосте храма с сыном грозит 20 лет за обман москвичей на «квартирах-призраках»

В Москве староста храма с сыном обманули 250 человек при аренде квартир

В Москве более 250 человек стали жертвами обмана со стороны фиктивного агентства недвижимости. Создателями этой конторы стали староста храма в Иркутской области и его сын, которым по указанной схеме удалось «заработать» почти 8,8 млн рублей, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Издание утверждает что в 2022 году староста храма Рождества Христова в Братске Игорь Т. и его сын Глеб начали сдавать московские квартиры по заниженной цене, создав для этого агентство «А-Вектор». Контора была фиктивной и в действительности ее не существовало.

В свою группу злоумышленники привлекли земляка из Братска, жителя Мурманска и белоруса. Вместе они выкладывали фейковые объявления о сдаче квартир и обманывали клиентов.

В отношении нечистых на руку риелторов возбудили уголовные дела по статье об организации преступного сообщества или участия в нем. В перспективе фигурантам грозит вплоть до 20 лет лишения свободы.